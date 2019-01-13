Япония создает электронное оружие от России и Китая

Правительство Японии приняло решение разработать собственные наступательные системы радиоэлектронной борьбы.

На данный момент японское радиоэлектронное оружие носит пассивный оборонительный характер, позволяя выводить из строя системы наведения уже запущенных баллистических ракет противника. Новое же оружие станет выводить из строя радары и системы связи предполагаемого противника.

Отмечается, что намерения правительства Японии следует расценивать в качестве меры противодействия вооруженным силам Китая и России, передает «Взгляд».