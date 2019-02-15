Япония решила повлиять на диалог по Курилам отменой виз

В Японии обсуждают вопрос об отмене въездных виз для россиян. Гражданам России могут разрешить пребывать на территории страны без визы до 90 дней.

Эти меры сейчас рассматривают в японском правительстве. Уточняется, что перед поездкой россиням придется просто зарегистрировать данные своего загранпаспорта на сайте консульства Японии.

Дата введения безвизовой системы еще не называется. Предположительно, вопрос отмены виз будет обсуждаться на встрече глав МИД двух стран в Мюнхене 16 февраля, пишет «Новая газета».

Японские СМИ утверждают, что таким образом страна попытается повлиять на диалог по заключению мирного договора.

В октябре 2018 года Япония ввела упрощенный режим для получения визы туристами, приезжающими в рамках «пакетных туров». Для получения визы сроком не более 30 дней необходимы паспорт и заявление.