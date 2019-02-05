Япония «примерила» Южные Курилы под американские ракеты

Четыре острова Курильской гряды (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи) в Японии признали идеальным местом для размещения американских ракет. Об этом говорится в статье японского издания Japan Business Press.

По данным портала, этот шаг укрепит защиту США и Японии от баллистических ракет Северной Кореи. Самым подходящим местом для размещения ракет США называют остров Итуруп. Размещенные там орудия смогут вовремя нанести удар и сбить вражескую ракету еще до отделения боеголовок.

Издание отмечает, что Россия в этом случае понесет определенные риски. В частности, ракеты на Итурупе смогут заблокировать базу Тихоокеанского флота – незамерзающий порт Владивосток, пишет Lenta.ru. Кроме того, передача трех других островов Японии отнимет контроль у РФ над проливом Екатерины между Кунаширом и Итурупом, который также не замерзает и позволяет флоту выходить в открытое море.

Портал еще раз отмечает, что Россия вряд ли передаст Японии Курилы, поскольку острова имеют важное стратегическое значение для страны.

Напомним, Япония настаивает на передаче четырех островов Курильской гряды. Это является условием для заключения мирного договора между странами. Россия указывает, что суверенитет над территориями не подлежит обсуждению.