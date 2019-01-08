Япония предложит отказаться от взаимных компенсаций по Курилам

Япония предложит отказаться от взаимных компенсаций по Курилам

Во время следующего раунда переговоров об условиях мирного договора власти Японии намерены предложить России отказаться от взаимных требований компенсаций, по южным Курильским островам. Об этом пишет японская газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на источники в правительстве Японии.

Чтобы не осложнять переговоры, Япония готова выплатить из своего бюджета компенсации почти 6000 своих граждан. Токио считает, что у Москвы вряд ли есть ответные претензии по Курильским островам.

На днях японский премьер Синдзо Абэ сказал в интервью каналу NHK, что россияне, живущие на четырех Курильских островах, должны принять участие в обсуждении перехода островов в состав Японии

Премьер Японии Синдзо Абэ и министр иностранных дел Таро Коно приедут в Россию в январе 2019 года

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