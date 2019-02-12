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Япония поставила два условия для мирного договора с Россией

Япония поставила два условия для мирного договора с Россией

Мирный договор между Японией и Россией будет подписан, если страны проведут демаркацию границы. Об этом заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ.

В ходе прений в бюджетной комиссии нижней палаты парламента Абэ рассказал, что подписание соглашения с Россией будет зависеть от демаркации «северных территорий» (так в стране называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи).

«По сути, я заключу мирный договор, определив границу», — пояснил премьер.

Отвечать на вопрос о передаче двух островов Курильской гряды Японии он не стал, дабавив, что заключение мирного договора подразумевает также решение вопроса о военных компенсациях, пишет РБК.

Согласно Советско-японской декларации 1956 года, Япония должна отказаться от компенсаций по Курилам. Но Токио посчитал острова оккупированными и оставил за собой право требовать военной компенсации.

Напомним, подписанию мирного договора между государствами препятствует территориальный спор. Японский министр заявлял, что соглашение заключат после решения вопроса о принадлежности четырех курильских островов.

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