Читай-город










Читай-город

Япония перестала считать Курилы «незаконно оккупированными»

Япония перестала считать Курилы «незаконно оккупированными»

На ежегодном «Дне северных территорий» в Японии - так в стране называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи – обсудили возможное присоединение Курильских островов. Политики впервые отказались использовать термин «незаконная оккупация».

На конференции присутствовал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он заявил, что планирует ускорить переговоры и как можно скорее заключить мир с Россией.

Несмотря на то, что слова о нелегальной оккупации не звучали, Абэ подчеркнул, что острова – территория Японии, пишет Lenta.ru.

В конце января президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ обсудили мирный договор между странами. Стороны договорились активизировать переговоры.

Напомним, мирный договор не подписывается в течение 70 лет. Страны продолжают спорить относительно принадлежности четырех островов Курильской гряды. Токио условием заключения договора ставит возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Россия утверждает, что суверенитет над ними не подлежит обсуждению.

Новости по теме
Теги:
События: политика
Следующая новость Швеция раскрыла данные о подготовке РФ к большой войне

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО