Япония перестала считать Курилы «незаконно оккупированными»

На ежегодном «Дне северных территорий» в Японии - так в стране называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи – обсудили возможное присоединение Курильских островов. Политики впервые отказались использовать термин «незаконная оккупация».

На конференции присутствовал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он заявил, что планирует ускорить переговоры и как можно скорее заключить мир с Россией.

Несмотря на то, что слова о нелегальной оккупации не звучали, Абэ подчеркнул, что острова – территория Японии, пишет Lenta.ru.

В конце января президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ обсудили мирный договор между странами. Стороны договорились активизировать переговоры.

Напомним, мирный договор не подписывается в течение 70 лет. Страны продолжают спорить относительно принадлежности четырех островов Курильской гряды. Токио условием заключения договора ставит возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Россия утверждает, что суверенитет над ними не подлежит обсуждению.