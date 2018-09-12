Япония отказала Владимиру Путину в мирном договоре по Курилам

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Йосихидэ Суга заявил, что его страна придерживается прежней позиции по заключению мирного договора с Россией и не поддержал идею Владимира Путина о мирном договоре без условий.

По его словам, прaвительство не меняет своей пoлитики по отношению вопроса о возврaщении островов (Южных Курил) и заключeнию мирного договора.

В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о завершении войны. Документ подразумевал скорое заключение мирного договора.

Однако мирный договор не подписан до сих пор, поскольку Япония считает Южные Курилы своими, сообщает «Федерал Пресс».

Новости по теме
Теги:
События: политика
Следующая новость Владимир Путин стал вожатым Всероссийского детского центра

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО