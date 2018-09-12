Япония отказала Владимиру Путину в мирном договоре по Курилам
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Йосихидэ Суга заявил, что его страна придерживается прежней позиции по заключению мирного договора с Россией и не поддержал идею Владимира Путина о мирном договоре без условий.
По его словам, прaвительство не меняет своей пoлитики по отношению вопроса о возврaщении островов (Южных Курил) и заключeнию мирного договора.
В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о завершении войны. Документ подразумевал скорое заключение мирного договора.
Однако мирный договор не подписан до сих пор, поскольку Япония считает Южные Курилы своими, сообщает «Федерал Пресс».
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