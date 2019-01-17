Япония объявила протест РФ из-за действий пограничников у Курил

Токио выразил протест Москве после штрафа японским судам, ловившим рыбу вблизи Курил. В МИД Японии действия пограничников назвали неприемлемыми.

Инцидент произошел 7 января. Пограничники у острова Кунашир проверили документы рыбаков и потребовали заплатить штраф в связи с выявленными нарушениями.

Согласно документу от 21 февраля 1998 года, японским судам можно ловить рыбу вблизи Курил по выделенной квоте и за определнную плату, уточняет РИА Новости.

Напомним, Япония и Россия на протяжении 70 лет ведут споры относительно принадлежности Курил. Токио претендует на четыре острова: Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Москва объсняет, что эти территории отошли России по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними не подлежит сомнению.