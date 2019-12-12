1 января выйдут на работу менее четверти россиян

19% жителей России будут работать 1 января, выяснили эксперты аналитического центра «Авито Работа», которые опросили представителей массовых профессий, которые связаны с физическим трудом или сферой обслуживания, в частности - кассиров, водителей, продавцов, строителей.

Как выяснилось, для 12% участников исследования 1 января является официальным рабочим днем. Еще 7% россиян выйдут на работу после новогодней ночи по собственному желанию.

При этом свой график на первый день предстоящего года до сих пор не знают 26% россиян.

Как правило, чаще других 1 января в штатном режиме работают охранники, операторы на телефоне и сотрудники колл-центра, а также официанты, сообщают «Известия».

Напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал об идее объявить 31 декабря выходным днем при сокращении продолжительности новогодних каникул.

На встрече с президентом Владимиром Путиным он выразил уверенность в том, что январские праздники можно сократить: «Третьего [января] - на работу».

Остальные дни январских праздников, по мнению Жириновского, можно добавить россиянам индивидуально к отпуску.

Парламентарий считает, что «слишком много отрицательного происходит, когда длинные каникулы», сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение о выходном дне 31 декабря.

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