С 1 января признать садовый дом жилым станет проще

Правительство приняло упрощенный порядок признания садового дома жилым, а жилого – садовым. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Теперь садовый дом может быть признан органами местного самоуправления жилым, а жилой садовым в упрощенном заявительном порядке. Для этого собственнику необходимо предоставить исчерпывающий перечень документов, передает ФБА «Экономика сегодня». Подать их можно через МФЦ.

Документ о введении упрощенного порядка перевода садовых строений в жилые был внесен в правительство в конце декабря министерством строительства и ЖКХ.

Авторы инициативы поясняли, что сейчас владельцы земельных участков часто строят дома, в которых проживают круглый год. Прежде прописаться в них временно или постоянно было запрещено. Принятые меры призваны снять это ограничение.

Ранее замминистра экономического развития Виктория Абрамченко сообщила о подготовке документа для упрощения регистрации гаражей в России. Сейчас понятия «гараж» и «гаражно-строительный кооператив» отсутствуют в законодательстве.