В январе подрастет ипотека от ВТБ и «Сбербанка»

В январе подрастет ипотека от ВТБ и «Сбербанка»

ВТБ с 1 января увеличил ставки по ипотечным кредитам. С 15 января изменится процент по кредитам на покупку жилья у «Сбербанка».

ВТБ изменил процентную ставку на 0,6 п.п. Сейчас кредит на покупку жилья предлагается по ставке от 10,1% годовых.

В случае, если первоначальный взнос менее 20%, банк вводит надбавку к ставке в размере 0,5 п.п. Исключение делается для кредитов с использованием средств материнского капитала и по ипотеке для военных.

С 14 января изменится процентная ставка по ипотеке у «Сбербанка». Источник в кредитной организации рассказал РБК, что ставка поднимется на 1-1,5 п.п. Нововведение коснется как новостроек, так и готового жилья.

О планах изменить процентные ставки по ипотеке сообщили в «Газпромбанке». Однако конкретного решения там еще не принято.

ВТБ объявил о планах изменить ставку по ипотеке после повышения Центробанком ключевой ставки в декабре до 7,5%.

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