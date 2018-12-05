«Яндекс» презентовал первый смартфон с помощницей «Алисой»

«Яндекс» презентовал первый смартфон с помощницей «Алисой»

Компания «Яндекс» презентовала смартфон собственной разработки. Устройство поступит в продажу 6 декабря, его стоимость составит 17 990 рублей.

Смартфон имеет экран 5,65 дюйма с ударопрочным стеклом, двойную основную камеру с разрешением 16+5 Мп. Устройство обладает 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб внутренней.

В телефон встроен голосовой помощник «Алиса», который будет не только помогать что-либо найти, но и предупреждать, например, о похолодании или пробках в городе. Всего в смартфоне восемь приложений «Яндекса». С 6 декабря аппарат можно купить в салонах «ВымпелКома» (бренд «Билайн»), «М.Видео-Эльдорадо» и в онлайн-магазине «Беру».

Руководитель разработки Федор Ежов заявил, что компания не собирается конкурировать с другими смартфонами в цене. К числу преимуществ устройства он отнес качественный звук, пишет РБК.

Аккумулятор нового телефона способен работать в режиме ожидания до 24 дней. Разблокировать гаджет можно по отпечатку пальца. В него также встроена система NFC для бесконтактной оплаты покупок.

О планах «Яндекса» производить смартфоны стало известно в конце 2017 – начале 2018 года. Тогда сообщалось, что компания намерена производить телефоны в Китае и продавать их в России за 20-25 тыс. рублей.

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