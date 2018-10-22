«Яндекс» впервые отреагировал на сообщения о продаже компании

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож заявил, что не собирается продавать долю в холдинге. В самой компании добавили, что акции, которыми он владеет, не могут быть проданы или переданы.

Сообщения о покупке доли «Сбербанком» в «Яндексе» назвали слухами и сообщили, что будут информировать о значимых событиях.

Волож владеет акциями класса B, которые дают ему 48% голосов и 10% доли в капитале. Акции типа B не могут быть переданы или проданы третьим лицам, в том числе наследникам, уточнили в холдинге.

Совместная доля сооснователя и первых сотрудников «Яндекса» составляет 57%, передает РБК.

Ранее СМИ сообщали, что «Яндекс» ведет переговоры о продаже не менее 30% холдинга «Сбербанку». Глава банка Герман Греф эту информацию опроверг. В течение двух дней капитализация компании сократилась на 3 млрд долларов. На рынке новость восприняли как желание государства взять холдинг под контроль.

Вместе с тем заявление Воложа 22 октября вызвало рост акций компании – их стоимость увеличилась на 7%.

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Места: Россия
Организации: Сбербанк
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