«Яндекс» составил топ самых частых запросов россиян в сети

«Яндекс» составил топ самых частых запросов россиян в сети

«Яндекс» представил топ самых популярных поисковых запросов в 2018 году. Первую строчку в рейтинге занял чемпионат мира по футболу.

Среди других частых запросов – зимняя олимпиада в Пхенчхане, пожар в «Зимней вишне», бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макрегора, выборы президента в России, повышение пенсионного возраста, нападение на колледж в Керчи, отравление Скрипалей и крушение пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье.

На первой строчке раздела «Люди» - экс-вратарь и капитан сборной России Игорь Акинфеев. Россияне интересовались его возрастом, информацией о супруге и детях. Другими интересными персонами стали боец Хабиб Нурмагомедов, футболист Артем Дзюба.

Заведующий политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин заявил, что интерес россиян к спорту объясняется тем, что Россия – «очень спортивная и к тому же здоровая нация по сравнению с европейскими титульными нациями».

Почему в 2018 году люди стали чаще интересоваться спортом, «360» ответил спортивный журналист, комментатор Василий Уткин. «В спортивной системе наши спортсмены — не все и не везде, мало где, но тем не менее — добиваются успехов», - сказал он.

Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля. Россия вышла в четвертьфинал, однако проиграла хорватам.

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