«Яндекс» представил подборку нелепых запросов пользователей
«Яндекс» опубликовал подборку самых нелепых запросов 2018 года. Результаты удивили самих аналитиков компании.
Исследование составлено по данным разных сервисов «Яндекса». По словам сотрудников, часто встречаются смешные и странные запросы, которыми хочется поделиться. Аналитики привели некоторые из самых необычных.
В частности, люди интересовались, что делать, если ты – пеликан, где купить на выступление костюм морячка и гнома высотой 140 сантиметров. Другие хотели узнать, как выглядит испуганнное лицо чиновника, можно ли «ментам» на Мальдивы.
После пресс-конференции президента России Владимира Путина юзеры интересовались, к чему снится, когда спишь рядом с главой государства, пишет «ПолитЭксперт».
Ранее «Яндекс» представил топ любимых песен россиян в уходящем году. Общероссийский рейтинг возглавил ремикс двух диджеев Dynoro и Джиджи Д’Агостино «In My Mind».
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