«Яндекс» представил хит-парад любимых песен россиян

«Яндекс» представил хит-парад любимых песен россиян

Сервис «Яндекс.Музыка» составил хит-парад самых популярных у россиян песен в 2018 году. Композиции на русском языке стали слушать чаще, чем год назад.

Аналитики представили два рейтинга – общероссийский и топ песен на русском языке. Общероссийский рейтинг возглавил ремикс двух диджеев Dynoro и Джиджи Д’Агостино под названием «In My Mind». Второе место заняла песня дуэта Maruv & Boosin «Drunk Groove». Тройку лидеров замыкает российская композиция «Медуза» от Matrang, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

В десятке любимых песен россиян оказались трек Монеточки («Каждый раз»), Jah Khalib («Медина»), а также Филиппа Киркорова («Цвет настроения синий»), Светланы Лободы («SuperSTAR»), Сиа и Дэвида Гетты («Flames»), песня «Solo» от группы Clean Bandit и певицы Деми Ловато, а также трек «One Kiss» британцев Дуа Липы и Кельвина Харрисса.

В топ-10 песен российских исполнителей вошли хиты Елены Темниковой («Не модные»), хип-хоп группы RASA («Под фонарем»), певца Егора Крида («Миллион алых роз»), дуэта HammAli & Navai («Пустите меня на танцпол») и песня Монеточки «Нимфоманка».

При подсчетах сервис учитывал данные о прослушивании треков с января по ноябрь 2018 года.

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