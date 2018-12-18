«Яндекс» построит новую штаб-квартиру на месте «Орлёнка»

«Яндекс» построит новую штаб-квартиру на месте «Орлёнка»

Компания «Яндекс» объявила о покупке участка для строительства новой штаб-квартиры в Москве. Стоимость сделки составила 145 млн долларов.

Здание площадью 4 га возведут на месте бывшего отеля «Орлёнок» в Москве. После согласования с правительством компания получит разрешение на строительство и займется разработкой проекта штаб-квартиры.

Прежде, чем остановиться на этом участке на улице Косыгина, «Яндекс» рассмотрел более 50 вариантов. Глава компании Аркадий Волож отметил, что именно в этом районе началась история «Яндекса».

Сейчас штаб-квартира компании расположена в районе Хамовники, в деловом квартале «Красная роза». В офисах работают более 6,5 тыс. сотрудников, пишет «ПолитЭксперт».

О планах «Яндекса» по строительству новой штаб-квартиры стало известно в 2017 году. Осенью этого года сообщалось, что вероятным местом строительства станет отель «Корстон», возведенный на месте бывшего «Орлёнка». В случае одобрения сделки это здание либо снесут, либо полностью перестроят.

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