«Яндекс» начал тестировать в Татарстане беспилотные такси

Компания «Яндекс» анонсировала тестовый запуск в Татарстане (Иннополис) беспилотных такси для ежедневных поездок.

Отмечается, что беспилотники строго соблюдают все ПДД, пропускают пешеходов и распознают препятствия. Кроме того, они умеют применять экстренное торможение в случае необходимости.

Первое время в салоне будет дежурить инженер-испытатель. Он контролирует работу системы автомобиля и следит за тем, чтобы поездка проходила в штатном режиме, передает «360».