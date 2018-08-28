«Яндекс» начал тестировать в Татарстане беспилотные такси
Компания «Яндекс» анонсировала тестовый запуск в Татарстане (Иннополис) беспилотных такси для ежедневных поездок.
Отмечается, что беспилотники строго соблюдают все ПДД, пропускают пешеходов и распознают препятствия. Кроме того, они умеют применять экстренное торможение в случае необходимости.
Первое время в салоне будет дежурить инженер-испытатель. Он контролирует работу системы автомобиля и следит за тем, чтобы поездка проходила в штатном режиме, передает «360».
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