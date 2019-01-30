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«Яндекс» испытал полную неудачу со своим телефоном

«Яндекс» испытал полную неудачу со своим телефоном

Компания «Яндекс» не смогла заинтересовать россиян телефоном под собственным брендом. За неполный декабрь удалось продать лишь чуть более 400 аппаратов.

Эксперты отмечают, что такие продажи говорят о низком спросе на смартфоны «Яндекс» и полном провале идеи компании. К 20 января число проданных телефонов составило 450 штук, уточняет «ПолитЭксперт». При подсчетах не учитывались продажи на маркетплейсе «Беру».

Россияне указывали, что при цене 18 тыс. рублей можно купить куда более технологичное устройство. Основной особенностью «Яндекс.Телефона» являлась поддержка фирменного голосового помощника Алисы.

Продажи аппарата стартовали 6 декабря. С 7 числа устройства появились в магазинах «Вымпелкома», «М.видео-Эльдорадо» и на маркетплейсе «Беру». Их цена составляла 17 990 рублей.

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Теги:
Места: Россия
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