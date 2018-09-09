На Ямале выбрали нового губернатора
По итогам непрямых выборов на Ямале определился новый губернатор. Им стал врио губернатора Дмитрий Артюхов.
В голосовании участвовали депутаты Законодательного собрания Ямала. Они выбирали из трех кандидатов.
По итогам выборов Артюхов набрал 14 голосов, лидер фракции ЛДПР в ямальском парламенте Александр Голубенко – 2 голоса, а директор дирекции транспорта Ямала Витайли Лагутин – 1 голос, передает агентство «URA.RU».
Выборы были назначены после того, как экс-губернатор Дмитрий Кобылкин переехал в столицу и занял должность министра природных ресурсов и экологии России.
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