На Ямале выбрали нового губернатора

По итогам непрямых выборов на Ямале определился новый губернатор. Им стал врио губернатора Дмитрий Артюхов.

В голосовании участвовали депутаты Законодательного собрания Ямала. Они выбирали из трех кандидатов.

По итогам выборов Артюхов набрал 14 голосов, лидер фракции ЛДПР в ямальском парламенте Александр Голубенко – 2 голоса, а директор дирекции транспорта Ямала Витайли Лагутин – 1 голос, передает агентство «URA.RU».

Выборы были назначены после того, как экс-губернатор Дмитрий Кобылкин переехал в столицу и занял должность министра природных ресурсов и экологии России.