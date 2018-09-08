На Ямале ученица школы-интерната зарезала сверстницу
В Тазовском районе Ненецкого автономного округа ученица школы-интерната зарезала сверстницу в ходе ссоры.
Тело 17-летней девушки нашли в квартире жилого дома, у нее зафиксировали колото-резаные раны. Следователи полагают, что смертельные раны нанесла ей подруга в результате ссоры, передает агентство «URA.RU».
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи проверят руководство школы-интерната, где обучались девушки, а также дадут оценку действиям системы органов профилактики.
Ранее на Ямале была найдена живой 15-летняя девушка, пропавшая в тундре 8 августа.
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