На Ямале провели первые испытания локомотива на сжиженном газе

На Ямале провели испытания газотурбовоза — железнодорожного локомотива с газотурбинным двигателем, который заправляется сжиженным природным газом

Газотурбовоз отечественного производства проехал по участкам от Сургута до Коротчаево (Новый Уренгой).

В ходе эксперимента установлено, что на расстоянии свыше 600 км такой локомотив может доставить состав до семи тысяч тонн без дозаправки или же «утащить» девять тысяч тонн на расстояние свыше 500 км.

Газотурбовозы ГТ1h-002 производятся на Людиновском тепловозостроительном заводе, входящим в холдинг «Синара — Транспортные Машины».

В 2009 году локомотив попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самый мощный газотурбовоз в мире, отмечает «URA».

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