На Ямале обнаружен гигантский кратер с метаном и аммиаком

Научные специалисты из России выяснили в ходе исследований происхождение огромного кратера, который был найден летом 2014 года на полуострове Ямал в 30 километрах от базы нефтедобытчиков Бованенково.

Эксперты отмечают, что кратер мог появиться из-за криовулканической активности.

По их словам, криовулканы при низкой температуре извергают воду, метан и аммиак. В земной коре, где порода образуется за счет льда, также происходили быстрые геологические процессы.

Именно этими процессами ученые объясняют природу необычного кратера, передает «Народные новости».