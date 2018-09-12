На Ямале обнаружен гигантский кратер с метаном и аммиаком
Научные специалисты из России выяснили в ходе исследований происхождение огромного кратера, который был найден летом 2014 года на полуострове Ямал в 30 километрах от базы нефтедобытчиков Бованенково.
Эксперты отмечают, что кратер мог появиться из-за криовулканической активности.
По их словам, криовулканы при низкой температуре извергают воду, метан и аммиак. В земной коре, где порода образуется за счет льда, также происходили быстрые геологические процессы.
Именно этими процессами ученые объясняют природу необычного кратера, передает «Народные новости».
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