В Якутии построят новый военный городок Северного флота

Минобороны к 2019 году построит военный городок в поселке Тикси в Якутии. Он будет предназначен для проживания военных Северного флота.

Городок возведут на побережье одноименной бухты моря Лаптевых. Строительство там началось еще в августе 2018 года. Сейчас в Тикси создана военная инфраструктура.

В городке будут проживать военнослужащие соединения ВВС и ПВО Северного флота. Для военных построят общежитие, административный корпус, дизельную электростанцию, столовую, хранилища для воды и топлива и другие объекты, сообщает «Интерфакс».

В ноябре 2018 года командующий Северным флотом Николай Евменов заявлял о формировании новой дивизии ПВО, соединения которой развернут на архипелаге Новая Земля, в поселках Диксон и Тикси.

Северный флот – объединение Вооруженных сил РФ, защищающее интересы России в Арктике и в других районах Мирового океана.