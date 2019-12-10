WhatsApp перестанет работать после 31 декабря 2019 года

Мессенджер WhatsApp прекратит работу на Windows Phone после 31 декабря 2019 года.

Кроме того, с февраля приложение не будет работать на Android до версий 2.3.7 и iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно.

WhatsApp будет и впредь оказывать поддержку устройствам, работающим под управлением Android 4.0.3 и выше, и iPhone, работающим на iOS 9 и более поздних версиях.

Приложение будет работать в смартфонах с операционной системой Linux KaiOS 2.5.1 и старше, включая JioPhone и JioPhone 2, сообщают «Известия».

Ранее разработчики WhatsApp тестировали новые функции, позволяющие автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.

Опция уже появилась в бета-версии мессенджера для Android. В тестовой версии функцию можно активировать, например, во вкладках с информацией о контакте.

Через какое время сообщения будут удаляться, сможет выбрать сам пользователь. Это может быть как один час, так и целый год, пишет «РИА Новости».

В WhatsApp пользователи хранят в среднем 292 изображения. Если эти фотографии регулярно удалять это может освободить до 20% места на смартфоне, что заметно повлияет на его качество работы.

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