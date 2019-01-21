WhatsApp ограничил пересылку сообщений после убийств в Индии
Мессенджер WhatsApp с 21 января вводит ограничение на пересылку одного и того же сообщения. Теперь им можно делиться не более пяти раз.
Цель нововведения – борьба с распространением лживых новостей. Первыми обновление получат пользователи операционной системы Android, а затем владельцы устройств на базе iOS.
До введения запрета одинаковое сообщение можно было пересылать 20 раз. Ограничение введено неслучайно. Изначально оно действовало только в Индии.
За последние два года в стране были убиты более 40 человек в результате распространения фальшивых данных через мессенджер, пишет «ПолитЭксперт».
О намерении ввести лимит при пересылке одинаковых сообщений по всему миру компания сообщила 20 января.
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