WhatsApp ограничил пересылку сообщений после убийств в Индии

Мессенджер WhatsApp с 21 января вводит ограничение на пересылку одного и того же сообщения. Теперь им можно делиться не более пяти раз.

Цель нововведения – борьба с распространением лживых новостей. Первыми обновление получат пользователи операционной системы Android, а затем владельцы устройств на базе iOS.

До введения запрета одинаковое сообщение можно было пересылать 20 раз. Ограничение введено неслучайно. Изначально оно действовало только в Индии.

За последние два года в стране были убиты более 40 человек в результате распространения фальшивых данных через мессенджер, пишет «ПолитЭксперт».

О намерении ввести лимит при пересылке одинаковых сообщений по всему миру компания сообщила 20 января.