В WhatsApp нашли новую уязвимость

Пользователи WhatsApp могли блокировать работу мессенджера на устройствах людей, с которыми они были в одном групповом чате.

Согласно исследованию Check Point, найденная уязвимость позволяла запускать на телефонах аварийный режим. Также злоумышленники могли расшифровать информацию и содержание отправленных пользователями сообщений. Таким образом, хакеры могли полностью получать данные из чатов или их удалить, сообщают «Известия».

Напомним, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о проблемах у WhatsApp, которые связаны с его безопасностью.

Он призвал пользователей удалить приложение с устройств, чтобы обезопасить себя от хакеров. «Маловероятно, что кто-либо может случайно допускать серьезные ошибки в системе безопасности, которые удобно использовать для слежки»,— заявил Дуров.

Ранее экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил, что чиновникам лучше отказаться от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram из-за низкого уровня шифрования сообщений.

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