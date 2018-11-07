Взысканием долгов россиян за ЖКХ займутся коллекторы

Взимать долги с россиян за неуплату жилищно-коммунальных услуг смогут коллекторские агентства. О возможной передаче задолженностей профессиональным взыскателям сообщили в «Мосэнерго» и «Росводоканале».

Коллекторы заинтересовались взысканием долгов с россиян с целью привлечения новых видов заработка. Сейчас долг граждан России превышает 500 млрд рублей. Поставщики коммунальных услуг поддерживают такое сотрудничество.

В «Росводоканале» рассказали, что пользуются услугами коллекторов для решения вопросов на этапе досудебного разбирательства. Директор группы компаний Сергей Прокофьев сообщил, что в скором времени планируется увеличить объемы передаваемой просроченной задолженности.

Как посчитали в агентском комитете «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств», в настоящее время поставщики услуг передают коллекторам менее 5% всех долгов за ЖКХ, сообщает Агентство экономической информации «Прайм».

Эксперты опасаются, что передача долгов коллекторам не увеличит эффективность, но приведет к росту напряженности в обществе.