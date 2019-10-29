Суд взыскал с Грудинина более 1 миллиарда в пользу совхоза

Арбитражный суд Подмосковья постановил взыскать с бывшего кандидата в президенты России Павла Грудинина более 1 млрд рублей. Истцы - акционеры Совхоза имени Ленина – полагают, что эти деньги они не получат.

Они требовали компенсации убытков после продажи Грудининым принадлежащей совхозу земли. Участки передали по заниженной стоимости компании «ТТ Девелопмент», одним из учредителей которой был Грудинин.

Иск удовлетворили частично. Суд постановил выплатить 1,066 млрд рублей, а также судебные издержки.

Одна из истцов, Нина Солодовникова, рассказала телеканалу «360», что судебные тяжбы длится очень долго и на радость от побед нет сил. Отвечая на вопрос, будет ли Грудинин выполнять требования суда, она сказала: «Он ничего не будет выполнять. Все у него неверно, все у него неправильно. Он будет придумывать любые причины, чтобы только не платить».

Напомним, Грудинин участвовал в выборах президента России в 2018 году. Он набрал около 12% голосов.