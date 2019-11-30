При взрыве в гаражном кооперативе в Харькове погибли трое
В гаражном кооперативе «Слобода» в Харькове прогремел взрыв, в результате которого погибли три человека.
Инцидент произошел в 05.30 (06.30 мск). В результате взрыва разрушились стены и перекрытия. Для разбора конструкций и поднятия плит к месту происшествия направили автокран и экскаватор.
По информации РИА «Новости», на месте пожара было обнаружено тело погибшего мужчины, который в момент происшествия находился в гараже рядом с автомобилем. После поднятия перекрытий были найдены тела еще двух погибших.
Причины и обстоятельства случившегося пока устанавливаются.
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