«Взрыв газа» в Магнитогорске оказался делом рук террористов

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ – запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв в жилом доме Магнитогорска. Информация о причастности террористов к трагедии, унесшей жизни 39 человек, распространилась спустя три недели.

Новость об участии ИГ опубликована в используемом для распространения сообщений запрещенной группировки еженедельнике Al-Naba. В последнем выпуске говорится, что взрыв в Магнитогорске был терактом.

В расследовании Следственного комитета России версия о теракте отвергается, уточняет РБК. Взрывотехники изучали фрагменты завалов и не обнаружили следов взрывчатых веществ. Основная версия случившегося – взрыв газа.

Взрыв в десятиэтажном доме Магнитогорска произошел утром 31 декабря. В результате обрушился подъезд, погибли 39 жильцов. Мэр города Сергей Бердников сообщал, что эпицентр взрыва находился на втором или третьем этажах, из-за чего пострадала нижняя часть дома.