Взорвавшийся дом в Красноярске должны были снести 3 года назад

Дом в Красноярске, где накануне произошел взрыв газа, был признан самостроем и подлежал сносу три года назад. Об этом говорится в заявлении Следственного комитета.

Установлено, что здание возведено без разрешительных документов и не зарегистрировано как жилое строение. Решение о его сносе суд вынес в 2016 году, говорится на сайте СК.

Двоих из троих собственников доставили на допрос к следователям. Они проходят по делу о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Взрыв в трехэтажном доме Красноярска прогремел накануне вечером. Из-за хлопка полностью разрушились шесть квартир, еще десять – частично. В результате происшествия погибли два человека.