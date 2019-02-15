Взорвавшийся дом в Красноярске должны были снести 3 года назад
Дом в Красноярске, где накануне произошел взрыв газа, был признан самостроем и подлежал сносу три года назад. Об этом говорится в заявлении Следственного комитета.
Установлено, что здание возведено без разрешительных документов и не зарегистрировано как жилое строение. Решение о его сносе суд вынес в 2016 году, говорится на сайте СК.
Двоих из троих собственников доставили на допрос к следователям. Они проходят по делу о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
Взрыв в трехэтажном доме Красноярска прогремел накануне вечером. Из-за хлопка полностью разрушились шесть квартир, еще десять – частично. В результате происшествия погибли два человека.
Следующая новость Мэра Иваново огрели битой возле дома
Загрузка...
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии