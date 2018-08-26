Взорванная на Урале телебашня попала на афишу британской группы
Британская группа ShadowParty воспользовалась фотографией взорванной в Екатеринбурге телебашни, поместив ее на афишу гастрольного тура по городам Великобритании.
Анонс турне команда выложила в социальной сети Instagram. Анонсируемые концерты пройдут в Лондоне, Лидсе, Манчестере, Бирмингеме и Эксетере. Как пишет агентство «URA.RU», артисты нередко используют изображения телевышек на своих постерах. Изображения других башен можно найти еще на пяти афишах.
Строительство телебашни в Екатеринбурге началось в 1984 году, однако в 1990-е его приостановили. Решение о сносе вызвало протесты горожан. 24 марта 2018 года телебашню взорвали, однако взрыв не полностью уничтожил строение. Остатки телебашни строители разбирали вручную.
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