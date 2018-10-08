Россия выделит 185 млн евро на строительство Европейского лазера

Взнос России в разработку и использование Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах составит 185 млн 876 тыс. евро. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев.

Речь идет об участии Курчатовского института в проекте с 2018 по 2022 годы. В 2018 году будет выделено 46 млн 925,1 тыс. евро, включая задолженность за предыдущий год в размере 15 млн 693,3 тыс.

Принятое решение позволит ученым стать полноправными участниками физических, химических, биомедицинских исследований и получить доступ к самым передовым технологиям, говорится в справке к документу.

В строительстве рентгеновского лазера участвуют 12 стран, главные из которых Россия и Германия. Доля России в расходах составляет 26%, Германии – 57%.

Лазер станет уникальным инструментом для исследования сверхмалых структур, быстрых процессов и экстремальных состояний. С его помощью ученые смогут создавать новые лекарства и материалы, применять в разработках по энергетике, электронике и химии, сообщает ТАСС.

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