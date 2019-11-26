Вызывающие отвращение к никотину клетки нашли в мозгу

Канадские ученые обнаружили клетки мозга, вызывающие отвращение к никотину.

По словам экспертов, первые сигареты вызывают одновременно и удовольствие, и отвращение. За эти ощущения отвечают две группы клеток, которые находятся в одной и той же области мозга, которая отвечает за положительные эмоции и за формирование зависимостей от вредных привычек.

С развитием вредной привычки работа мозга нарушается и вместо первоначальной эмоции отвращения приходит желание курить, сообщают «Известия».

Как сообщалось ранее, дым от электронных сигарет вызывает рак лёгких. Об этом свидетельствуют результаты исследований ученых из медицинской школы Нью-Йоркского университета. Итоги работ экспертов показали, что дым электронных сигарет вызывает онкологию у мышей. Это исследование стало первым, которое определило точную связь между никотином из электронных сигарет и раком.

Как оказалось, пар от вейпов повреждает ДНК мышей и вызывает у них рак легких. Более того, возможно и поражение мочевого пузыря.

Из 40 мышей, подвергшихся воздействию пара электронных сигарет с никотином в течение 54 недель, у 22,5% появился рак легких. У 57,5% развились предраковые поражения мочевого пузыря, пишет «РИА Новости».

Читайте нас в мобильном приложении