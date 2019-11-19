Выведена формула пересчета возраста собак в человеческий

Группа американских экспертов создала формулу для перевода возраста собаки в человеческий.

До сих пор умножали возраст собаки на семь, потому что домашние питомцы живут примерно в семь раз меньше, чем люди. Новый метод основан на эпигенетическом механизме, известном как метилирование. В процессе старения у людей и собак к молекулам ДНК присоединяются метильные группы, способные изменять активность сегмента ДНК. Именно по этому процессу ученые определяют биологический возраст.

Иследования провели на сотне лабрадорах от четырех недель до 16 лет. После этого была выведена формула для пересчета одних лет в другие: (натуральный логарифм возраста собаки в годах)*16 + 31 = возраст в человеческом эквиваленте.

Таким образом, возраст годовалого лабрадора составляет 31 год человека. А 12 лет жизни лабрадора равны 70 человеческим годам, сообщают «Известия».

Ранее МВД разработало список потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка будет запрещен. В список попали 69 пород.

Перечень разработан на основе предложений, поступивших от кинологической федерации России и региональных органов исполнительной власти.

В него вошли породы, обладающие врожденными качествами агрессии и силы, а также собаки, используемые для травли. Пока подготовленный список – это проект, он вступит в силу после утверждения правительством, пишет Lenta.ru.

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