Выступившего перед детьми со свастикой чиновника наказали рублем

В Орловской области суд оштрафовал начальника управления культуры и молодежной политики города Сергея Клушина на 1,5 тысячи рублей за то, что он провел детский праздник в славянском костюме, украшенном древними рунами.

Согласно выводам иконографического заключения, этот символ представляет собой изображение рунического знака «Одал», при помощи которого в древнескандинавских системах письма обозначался звук [О].

Также руна «Одал» являлась символом «научной» организации Аненербе, занимавшейся вопросами «расовой чистоты» и «культурного наследия» «древних ариев» — это один из 14 рунических знаков, считавшихся мистическими символами организации СС.

Согласно материалам суда, на которые обратило внимание «МБХ медиа», Клушина признали виновным в публичной демонстрации нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП).

Сам чиновник заявлял, что знак на левом рукаве кафтана является славянским символом «Рода». В таком костюме Клушин вел для детей праздник «Коляда».