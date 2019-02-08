Выступившая против «Северного потока-2» Франция передумала

Франция и Германия достигли компромисса относительно ужесточения правил транспортировки газа в Европе. Это позволит избежать блокировки проекта «Северный поток-2».

Париж планировал выступить против плана Берлина по освобождению российского газового проекта от ограничений ЕС. Франция не хотела наращивать зависимость от России и вредить интересам таких стран, как Словакия и Польша.

Ужесточение директивы означало введение единых норм на газопроводы, проходящие по территории ЕС, и на трубопроводы, пролегающие в водах, уточняет РБК. Разногласия Франции и Германии отразились в отказе французского президента Эмманюэля Макрона выступать с канцлером ФРГ на Мюнхенской конференции 16 февраля.

В Польше проект «Северного потока-2» называли антиевропейским. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий указывал, что строительство газопровода противоречит гарантиям безопасности Польши и Украины.

«Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря из России в ФРГ. Его протяженность составит 1,2 тыс. км.