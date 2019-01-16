ГИБДД устроила «камерную» облаву на водителей в Питере

ГИБДД устроила «камерную» облаву на водителей в Питере

В Санкт-Петербурге увеличили количество камер видеофиксации на дорогах. В Госавтоинспекции рассчитывают, что такие меры дисциплинируют водителей.

Санкт-Петербург закупил 20 камер видеофиксации для кольцевой автодороги. Сейчас устройства работают в тестовом режиме.

По словам замначальника управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Максима Орлова, водители сбрасывают скорость, руководствуясь информацией о наличии видеокамер на дороге.

«Средняя скорость должна дисциплинировать водителя на всем участке пути: от точки A до точки B», - сказал он.

Аналогичные камеры впоследствии установят на внутригородской платной магистрали «Западный скоростной диаметр», пишет «ПолитЭксперт». Сейчас в Санкт-Петербурге работают 536 комплексов видеофиксации.

В мае 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о принятии мер по снижению смертности в результате ДТП.

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