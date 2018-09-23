Высокоскоростная железная дорога в Китае связала Гонконг с материком

В КНР 23 сентября ввели в эксплуатацию высокоскоростную железную дорогу, которая связала Гонконг с материковой частью страны.

Первый поезд длиной более 400 м стартовал от станции «Западный Коулун» в Гонконге и направился на вокзал Шэньчжэня, расположенный на материковой части Китая, пишет РБК.

В генконсульстве России в Гонконге сообщили, что в железнодорожном терминале Гонконга разделены пункты пограничного и таможенного контроля Гонконга и материкового Китая. Это отразится на порядке оказания консульской помощи россиянам.

«Если консульская помощь понадобится российскому гражданину, находящемуся в «Порту Гонконга», об этом будет сообщено в Генеральное консульство России в Гонконге, если пассажир будет находиться в «Порту континентального Китая» — в Генеральное консульство России в Гуанчжоу», - пояснили в дипмиссии.

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