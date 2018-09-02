Высокая вероятность пожаров сохранится в ЦФО до понедельника

В центральных областях России «желтый» уровень погодной опасности сохранится до 3 сентября в связи с высокой вероятностью пожаров.

«Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду. В Москве и Московской области он сохранится на 33 часа, уточняет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

«Желтый» уровень погодной опасности также объявлен на территориях Костромской, Ярославской, Тверской, Смоленской, Калужской, Брянской, Орловской, Тульской, Рязанской, Владимирской и Ивановской областей.

Ранее сообщалось, что летняя погода сохранится в Московском регионе на протяжении 10 дней сентября.