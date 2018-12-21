РФ выслала дипломата Швеции за отказ в визе важным персонам

Атташе по культуре посольства Швеции выслали из России. Причиной стал отказ Стокгольма выдать визы двум российским дипломатам.

Посол Швеции Петер Эриксон не смог дать комментария по этому поводу и призвал обратиться к Министерству иностранных дел в Стокгольме, пишет РИА Новости.

В марте Швеция объявила о высылке дипломатов в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Тогда в Россию вернулся один дипломат.

В начале декабря Словакия объявила о высылке российского дипломата из-за шпионажа в пользу РФ. В ответ Россия 13 декабря предъявила требования о высылке словацкому дипломату.