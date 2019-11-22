В МИД РФ высказались об унитазах с украинских кораблей

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова прокомментировала заявление командующего ВМС Украины о возвращенных Москвой военных кораблях, с которых якобы «сняли унитазы».

«Я одного не понимаю: как боеспособность украинских военных кораблей зависит от наличия там сантехники?», — заявила Захарова, сообщают «Известия».

Как сообщалось ранее, Россия не вернула Киеву порядка 30 единиц оружия и боеприпасов, которые были изъяли у украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.

По словам адврката ранее удерживаемых лиц Николая Полозова, вооружение осталось в Москве как вещественные доказательства по делу моряков.

Кроме этого, заявил защитник, у военных изъяли автоматы Калашникова и пистолеты Макарова, а также все электронные носители информации (телефоны, флешкарты).

Он пояснил, что корабли остаются вещдоками, но были переданы украинской стороне на ответственное хранение. Российский УПК запрещает их использовать и ремонтировать, передает «Интерфакс».

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