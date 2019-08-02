Протестующих предлагают штрафовать на миллион рублей

Депутат Госдумы Михаил Старшинов предложил повысить штрафы за участие в несанкционированных массовых акциях до одного миллиона рублей.

Кроме этого, политик считает нужным увеличить срок задержания нарушителя до трех суток для проведения необходимых оперативно-разыскных мероприятий.

«Международный опыт показывает, что, например, в европейских странах штрафы за участие в несанкционированных акциях существенно выше, чем в России. Считаю, что правильно было бы увеличить штрафы с нынешних 10-20 тыс. до 1 млн рублей, чтобы люди задумывались о последствиях нарушения закона», - сказал парламентарий ТАСС.

Он подчеркнул, что «ни в коем случае не возражает против волеизъявления граждан, которые приходят на митинги», однако это должно осуществляться строго в рамках закона.

Напомним, 27 июля в Москве прошла протестная акция за допуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. В ходе митинга было задержано 1373 человека. Среди них - 42 несовершеннолетних.