ЦБ РФ ввел в обращение монеты в 25 рублей к юбилею Конституции

Центробанк к 25-летнему юбилею со дня принятия Конституции РФ выпустил памятную монету номиналом 25 рублей. Ее тираж составит 1 миллион штук.

Монета изготовлена из недрагоценного металла белого цвета. Диаметр составляет 27,0 мм. На лицевой стороне изображен герб РФ, на обороте – Конституция.

Выпущенная 10 декабря монета является законным средством платежа, уточняется на сайте ЦБ РФ. Она обязательна к приему во всех торговых точках и позволяет осуществлять любые платежи без ограничений.

Конституция России была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Теперь эта дата отмечается как памятная.

В начале октября глава Конституционного суда Валерий Зорькин заявил о возможных изменениях в основном законе. По его словам, действующая редакция имеет существенный уклон в пользу исполнительной власти.