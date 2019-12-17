Вынесен смертный приговор бывшему президенту Пакистана

В Пакистане приговорили к смертной казни бывшего президента и премьер-министра Первеза Мушаррафа. Он признан виновным в государственной измене.

Мушаррафа обвинили в том, что в 2007 году он ввел чрезвычайное положение во время беспорядков и приостановил действие Конституции, пишет Lenta.ru.

Известно, что бывший президент Пакистана живет в Дубае. На судах о госизмене, которые длятся с 2014 года, он ни разу не присутствовал.

Мушарраф пришел к власти в 1999 году и руководил страной 9 лет. Затем он ушел в отставку из-за угрозы импичмента. В 2007 году в стране прошла волна терактов, после чего Мушарраф ввел чрезвычайное положение, а также приостановил работу Верховного суда и действие Конституции.

Ранее в Санкт-Петербурге суд приговорил к пожизненному сроку основного обвиняемого по делу о теракте в метро 3 апреля 2017 года.

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