Вылизавшую тарелку Ольгу Бузову проверит Генпрокуратура

В Генеральную прокуратуру России поступила жалоба на российскую певицу Ольгу Бузову. Общественный деятель Виталий Бородин потребовал от генпрокурора Виктора Чайки заблокировать Instagram звезды.

Бородина возмутил размещённый Бузовой в соцсети ролик, где она вылизывает тарелку и, смеясь, называет себя блокадницей. Этот пост обрушил на Бузову шквал критики ― подписчики певицы призвали её следить за высказываниями и не кощунствовать над одним из самых трагичных эпизодов Великой отечественной войны.

Общественник Бородин в своём обращении к генпрокурору потребовал «взять ситуацию на особый контроль», а блокировка Instagram Ольги Бузовой могла бы стать для неё «большим уроком». Также заявитель предположил, что Бузова в момент записи видео могла находиться под действием наркотиков.

Сама виновница скандала извинилась перед всеми, кого могло задеть её видео. Она призналась, что шутила над собой. Мама звезды в комментарии журналистам заявила, что страсть к вылизыванию тарелок передалась Ольге «в генах» ― её бабушка пережила блокаду, и в их семье принято доедать за собой.