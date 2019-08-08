Выходцы из Чечни арестованы в Польше за драку на почве бизнеса

Польский суд арестовал 24 человека, задержанных при попытке устроить драку с футбольными болельщиками из-за передела нелегального рынка сигарет. Часть участников конфликта – уроженцы Чечни.

Арестованы 24 из 26 задержанных. Самому младшему – 19 лет. Двое из арестованных – граждане Польши, двое – чеченцы с польским гражданством, остальные – уроженцы Чечни и Армении.

Им предъявлено обвинение в участии в организованной вооруженной преступной группе, попытке избиения, незаконном владении оружием и обороте наркотиков, передает РИА Новости.

Напомним, все были задержаны 5 августа около торгового центра в Кракове. Они собирались устроить драку с фанатами, но полиция предотвратила конфликт. При задержаниях у них нашли слезоточивый газ, огнестрельное и холодное оружие, топоры и бейсбольные биты.