США выдвинули невыполнимое условие для возвращения России в G8

Россия «должна уйти из Крыма». С таким условием для возвращения формата «Большой восьмёрки» выступил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

По его словам, если «Россия уйдёт» оттуда, то это создаст благоприятные условия для возобновления диалога. Правда, потом он и сам признался, что не ожидает подобных действий от Москвы.

Курта Волкера не поддерживают его американские коллеги. Так Госсекретарь США Майк Помпео заявил ранее, что будет работать над возвращением РФ в G8. Ведь этого хотел Дональд Трамп, пишет РБК.

В России иронично отреагировали на подобные заявления из Вашингтона. Хорошо, что в Штатах понимают невозможность выполнения выставляемых требований. Ещё лучше, что они публично в этом даже признаются.