Вячеслав Володин приравнял свои доходы к части личной жизни

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отказался комментировать последнее расследование оппозиционера Алексея Навального, в котором фигурирует его мать, как собственница большой квартиры в Москве.

Вячеслав Володин на вопросы журналистов ответил, что имеет право не комментировать частную жизнь.

В расследовании оппозиционера рассказывается о том, что 82-летняя мать Вячеслава Володина владеет элитной квартирой площадью 390 квадратный метров. Ее стоимость оценивается в 230 миллионов рублей, передает «Федерал Пресс».