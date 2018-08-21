Вячеслав Володин приравнял свои доходы к части личной жизни
Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отказался комментировать последнее расследование оппозиционера Алексея Навального, в котором фигурирует его мать, как собственница большой квартиры в Москве.
Вячеслав Володин на вопросы журналистов ответил, что имеет право не комментировать частную жизнь.
В расследовании оппозиционера рассказывается о том, что 82-летняя мать Вячеслава Володина владеет элитной квартирой площадью 390 квадратный метров. Ее стоимость оценивается в 230 миллионов рублей, передает «Федерал Пресс».
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